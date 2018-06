London (www.anleihencheck.de) - Überraschend klar und einstimmig hat die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Zinssitzung in Riga das Ende ihrer umstrittenen Anleihenkäufe per Ende Dezember beschlossen, so die Experten von Legal & General Investment Management."Selbstverständlich war es nicht, dass die EZB-Währungshüter das Anleihenkaufprogram noch in diesem Jahr einstellen. Denn Italien sieht sich gerade erneut mit Finanzmarktturbulenzen konfrontiert, und Mario Draghi hätte sein berühmtes Versprechen, alles zu tun, was nötig ist, um den Euroraum zusammenzuhalten, wiederholen können", laute die Einschätzung von Hetal Mehta, Senior European Economist Allocation bei Legal & General Investment Management (LGIM). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...