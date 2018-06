Die Saab-Nachfolgefirma National Electric Vehicle Sweden (NEVS) hat in Shanghai ein neues Fahrzeugwerk und ein Innovationszentrum eröffnet. Zusammen mit dem Werk, das derzeit in Tianjin nahe Peking fertiggestellt wird, wird NEVS über Produktionskapazitäten für zunächst 50.000 und später 200.000 E-Autos pro Jahr verfügen. In Tianjin hatte NEVS bereits im Dezember die Serienproduktion des rein elektrischen ...

