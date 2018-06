Die Investmentbank Oddo BHF hat Fortum von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 21 Euro belassen. Die europäischen Strompreise hätten sich im laufenden jahr besser als von ihm erwartet entwickelt, schrieb Analyst Louis Boujard in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Deshalb ziehe er Aktien von Sektorunternehmen vor, deren Geschäftsmodell stärker strompreisabhängig sei. Da die Aktie des finnischen Versorgers in den vergangenen zwölf Monaten aber um fast 40 Prozent gestiegen sei und kaum noch Aufwärtspotenzial berge, sei eine Kaufempfehlung nicht mehr angemessen./edh/la Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: FI0009007132