Will these shares smash the FTSE? Aviva plc, Boohoo.Com PLC, Taylor Wimpey plc and Marks and Spencer Group PlcEven though the FTSE 100 is trading close to a record high, I'm wondering whether shares in Aviva plc (LON:AV) (AV.L), Boohoo.Com PLC (LON:BOO) (BOO.L), Taylor Wimpey plc (LON:TW) (TW.L) and Marks and Spencer Group Plc (LON:MKS) (MKS.L) could beat the index.