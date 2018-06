Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Hannover Rück von 110 auf 108 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. In der Rückversicherungsbranche sei die Preisdynamik scheinbar zum Stillstand gekommen, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorstudie. Dies sei mehr als nur ein strukturelles Problem und dürfte von einem stärkeren Dollar oder höheren US-Renditen nicht vollständig wettgemacht werden./la/edh Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-06-21/13:26

ISIN: DE0008402215