Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Daimler nach einer Gewinnwarnung auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Er habe eine Kürzung der Ergebnisziele bereits zuvor als wahrscheinlich angesehen, schrieb Analyst Harald Hendrikse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Somit sei dieser Punkt nun vom Tisch. Der Experte geht davon aus, dass andere Autobauer ihre Gewinnziele ebenfalls nach unten schrauben werden. Daimler sei also nicht allein. Wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und China und der Dieselaffäre rechnet der Stuttgarter Autobauer in diesem Jahr mit einem operativen Gewinn (Ebit) leicht unter Vorjahresniveau./ajx/ag

Datum der Analyse: 20.06.2018

ISIN DE0007100000

AXC0153 2018-06-21/13:28