Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Studiendaten zum Diabetes-Hoffnungsträger Semaglutid auf "Neutral" mit einem Kursziel von 290 dänische Kronen belassen. Die Ergebnisse seien auf den ersten Blick durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. So habe Semaglutid beim Blutzuckerlangzeitwert das andere Novo-Mittel Victoza nicht wirklich in den Schatten stellen können. In puncto Gewichtsreduktion habe der neue Wirkstoff dagegen die Erwartungen übertroffen./ag/la Datum der Analyse: 20.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2018-06-21/13:29

ISIN: DK0060534915