Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Jungheinrich anlässlich des anstehenden Führungswechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Sowohl der künftige Vorstandschef des Gabelstapler-Produzenten als auch der künftige Vertriebsvorstand seien in die Entwicklung der langfristigen Wachstumsstrategie bereits stark eingebunden gewesen, schrieb Analyst Carlos Becke in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechnet nicht mit einem Kurswechsel. Die Papiere seien nach dem Rückschlag auf einem attraktiven Bewertungsniveau./ag/edh Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2018-06-21/13:31

ISIN: DE0006219934