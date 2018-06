Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro auf "Buy" mit einem Kursziel von 126 Euro belassen. Werthaltige Aktien seien Wachstumstiteln in den vergangenen zehn Jahren hinterher gelaufen, schrieben die Experten in einer am Donnerstag vorliegenden Strategiestudie. Die Papiere des Kunststoffkonzerns zählen sie zu den neun Valuewerten mit deutlichem Potenzial. Analyst Laurence Alexander rechnet mit einer weiter stabilen Nachfrage und massiven Aktienrückkäufen./ag/edh Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-06-21/13:35

ISIN: DE0006062144