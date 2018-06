Unterföhring (ots) - Ein heißer Musik-Sommer, neue Chancen für Haustiere, Hilfe bei Rechtsfragen und noch mehr Kult-Serien: Das ist SAT.1 Gold in der TV-Saison 2018/2019. Michaela Kiermaier, Vice President Channel Management SAT.1 Gold: "Der Sender ist auf hohem Niveau weiter gewachsen. Mit einem breiten Programmangebot aus den Bereichen Musik, Tierhilfe, Kult-Serien, Crime und Recht wollen wir auch in der neuen TV-Saison zulegen. Ganz besonders freue ich mich auf unsere Deutschland-Reise mit einem alten Bulli und die nachhaltige Haustier-Vermittlung im Herbst."



Musikalische Sommerreisen



Musik, Sommerlaune, glänzendes Mittelmeer und die schönsten südeuropäischen Städte: Ab 5. Juli 2018 gehen in "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" Ireen Sheer, Annemarie Eilfeld, Maximilian Arland und Eloy zusammen mit Moderator Matthias Killing auf Kreuzfahrt. Zwischen Tradition und Moderne: Quer durch Deutschland sind Maximilian Arland und Evelyn Weigert in "Der Schlagerbulli - Heimat on Tour" (ab 16.8.2018) unterwegs. Sie besuchen die Schlagerstars Anna Maria Zimmermann, Linda Hesse, Michael Holm und Ross Antony in ihrer Heimat und lassen sich von ihnen Land, Leute und Lieblingsorte zeigen.



Einfach tierisch



Jochen Bendel setzt sich bei SAT.1 Gold in gleich drei Sendungen für Tiere ein. Neu: In "Letzte Chance für vier Pfoten" (Herbst 2018) gibt der ausgebildete Tiertrainer Hunden und Katzen durch gezieltes Training oder Diät eine neue Lebensqualität. Ein Zuhause für einsame Hunde, Katzen und viele andere Tiere sucht der Moderator in der dritten Staffel von "Haustier sucht Herz" (Herbst 2018). Bereits im Sommer präsentiert Jochen Bendel in "Tierisch süß!" die lustigsten Tiergeschichten (ab 16.8.2018).



Wie ist die Rechtslage und wie denken Verbrecher?



Gefängnisarzt Joe Bausch blickt in der siebten Staffel von "Im Kopf des Verbrechers" in die Psyche von Mördern (ab 22.7.2018). Ingo Lenßen analysiert in der zweiten Staffel von "Unschuldig schuldig?" internationale Fälle von unschuldig Verurteilten im Todestrakt. In der sechsten Staffel seiner Kult-Sendung "Lenßen live" (Lenssen) gibt der renommierte Strafverteidiger den Anruferinnen und Anrufern juristische Tipps für alle Lebensbereiche (Herbst 2018).



Kult-Serien fürs Herz



Mit "Der Bergdoktor" (ab 9.7.2018), "Love Boat" und "Hotel" (ab 16.7.2018) ergänzt SAT.1 Gold die große Kult-Serien-Auswahl in der Prime Time und am Nachmittag.



Aktuelle Informationen und Bilder zum Download erhalten Sie in der Presselounge unter http://presse.sat1gold.de



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Petra Dandl Sprecherin SAT.1 Gold Tel.: +49 (89) 9507-1169 petra.dandl@prosiebensat1.com http://presse.sat1gold.de



OTS: SAT.1 Gold newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107380 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107380.rss2