Augmented Reality-Lösungen wie AR360 und IoT-basiertes Asset Tracking maximieren die betriebliche Effizienz für Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer im Bereich Luft- und Raumfahrt



QuEST Global, der innovative Anbieter von Ingenieurleistungen, wird auf der alle zwei Jahre im Vereinigten Königreich stattfindenden Farnborough International Airshow (FIA), eines der größten Industrie-Events, vom 16.-22. Juli dieses Jahres seine futuristischen Lösungen für die Luft- und Raumfahrt zur Schau stellen. Ganz im Sinne des Branchenfokus auf digitalen Engineering-Lösungen und Aerospace 4.0 wird QuEST bei dem Event seine Expertise quer durch den gesamten Produktlebenszyklus unter Beweis stellen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf digitaler Fertigung, erweiterter Realität, IoT-basiertem Asset Tracking und einer Embedded-System-Komplettlösung.



QuEST hat durch eine Reihe von Übernahmen in den vergangenen Jahren sein digitales Leistungsspektrum und sein starkes Portfolio an technischen Dienstleistungen strategisch erweitert. Mit seinen Ingenieurleistungen unterstützt das Unternehmen Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer schon lange bei der beschleunigten Produktentwicklung und Erzielung von Kosteneinsparungen quer durch den gesamten Produktlebenszyklus. Durch digitale Systeme wie die AR360-Plattform (erweiterte Realität) und IoT-basierte Lösungen ergeben sich weitere betriebliche Vorteile durch bessere Arbeitsproduktivität und vereinfachtes Asset Monitoring in der Lieferkette.



FIA steht bei aufkommenden Technologien in der ersten Reihe und unterstützt Veränderung, um die Zukunft des Sektors Luft- und Raumfahrt (https://www.quest-global.com/industries/aerospace-defense/) erfolgreich zu gestalten. Mit 1500 Ausstellern und 73.000 Fachbesuchern bietet die Show eine ideale Plattform für Networking und Chancen für Teilnehmer aus aller Welt. QuEST wird als Associate-Sponsor der internationalen Veranstaltung seine Expertise bei verschiedenen Produkten für den Luft- und Raumfahrtsektor herausstellen (Motoren, Aufbauten und Systeme) und auf seinem Stand Nr. 1570 in Halle 1 aufzeigen, wie Lösungen von QuEST als digitaler Faden (https://www.quest-global.com/upcoming-events/farnborough-airsh ow-2018/) alle Elemente des gesamten entwicklungstechnischen Produktlebenszyklus zusammenhalten können.



Steve Gerber (https://www.quest-global.com/leadership/steve-gerber/), SVP & Global Industry Head - Aerospace and Defense, QuEST Global, sagte: "Wir sind im Luft- und Raumfahrtsektor eine feste Größe. Seit bereits 20 Jahren betreuen wir die größten Erstausrüster und Tier-1-Zulieferer mit Ingenieurleistungen. Erstausrüster im Luft- und Raumfahrtsektor sind ständig auf der Suche nach Dienstleistern wie QuEST, die Komplettpakete an Ingenieurleistungen anbieten. Daher wollen wir auch weiter Lösungen entwickeln, die die modernsten digitalen Technologien nutzen, damit unsere Bestands- und Neukunden von den maximalen Qualitäts- und Leistungsvorteilen profitieren können. Auf der FIA treffen sich wichtige Organisationen und globale Einflussnehmer. Für uns ist es die perfekte Plattform, um unser ständig weiterentwickeltes Leistungsangebot vorzuführen. Wie wollen globalen Branchenführern dabei helfen, die Herausforderungen und Chancen in Zusammenhang mit Aerospace 4.0 erfolgreich zu beherrschen."



Bei Erstausrüstern und Tier-1-Zulieferern steigt am Vorabend von Aerospace 4.0 die Nachfrage nach Leistungen in den Bereichen Produktion, Lieferkette und Nachrüstung derzeit massiv. QuEST entwickelt Lösungen mit unmittelbarer und positiver Auswirkung auf die operativen Geschäftsmetriken seiner Kunden. In Zusammenarbeit mit Unternehmen der Luft- und Raumfahrtbranche und Rüstungsunternehmen werden Herausforderungen gemeinsam gemeistert. Das Unternehmen hat in Bereichen wie Design/Analyse, Analyse und Disposition bei Qualitätsabweichungen, Produktionstechnik, Nachrüstungstechnik, Lieferkette und operativem Support bahnbrechende Lösungen entwickelt, mit denen Kunden die Zyklen verkürzen, Kosten einsparen und gleichzeitig die Qualität steigern können. Neben seiner Expertise bei verschiedenen Aerospace-Produkten wie beispielsweise Triebwerke (https://www.quest-global.com/industries/aero-engines/), Flugzeugstrukturkomponenten und verschiedene Systemkomponenten nutzt QuEST seine digitale Leistungskompetenz quer durch seine leistungsorientierte Lieferkette, um noch nie dagewesene Leistungs- und Produktivitätsmaßstäbe zu setzen.



