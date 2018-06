Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Hannover Rück-Aktie: Ausweitung der aktuellen Ausschüttungsspanne vorstellbar - Aktienanalyse Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker-Symbol: HNR1, Nasdaq OTC-Symbol: HVRRF) denkt über eine höhere Beteiligung der Aktionäre an den Gewinnen nach, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...