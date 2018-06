Beim Technologiekonzern Infineon läuft das Geschäft richtig gut. Der Münchner Konzern hob vor zwei Wochen seine Wachstumsziele an und stellte ein Umsatzplus von gut zehn Prozent für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht. Was das für die Aktie bedeutet, was Anleger wissen müssen. Von Annika Kintscher

