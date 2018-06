Unterföhring (ots) - - Neuer Vorabend steht: tägliche Serie, Magazin, Quiz und Show - Neue deutsche Serien: "Der Bulle und das Biest" (AT), "Die Läusemutter" (AT) - Neue deutsche Krimis und Reihen mit Tim Bergmann, Sandra Borgmann, Franziska Weisz, Kai Schumann u.v.m. - Bülent Ceylan wechselt zu SAT.1 - Ausbau des "Fun Freitags": mehr Luke, mehr Hugo, mehr Martina Hill - Geplante Sendezeiträume am Ende der Meldung



"Einen deutlichen Mehr-Invest in neue, eigenproduzierte Programme - vor allen Dingen in deutsche Serien, Reihen und Comedy-Formate", verspricht SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger in seinem Programmausblick auf die neue TV-Saison 2018/2019. "Das Ziel ist klar: Unser Wachstum in der Prime Time weiter auszubauen. Unseren neuen Vorabend erfolgreich zu starten und damit ganz SAT.1 zu stärken. Und dem Zuschauer noch mehr Orientierung und Verlässlichkeit zu bieten - mit großen, unverwechselbaren und frischen Programmen. Und davon gibt es jede Menge in der neuen TV-Saison."



Der neue Vorabend: eine neue tägliche Serie mit Suchtfaktor.



Vier verschiedene Welten, ein gemeinsames Erbe - die neue SAT.1-Daily "Alles oder Nichts" (AT) bietet Culture Clash vom Feinsten. Der schwerreiche Bauunternehmer Brock hinterlässt nicht nur seine wohlhabende Familie und ein millionenschweres Unternehmen, sondern auch mehrere uneheliche Kinder aus ärmlichen Verhältnissen, von denen bis dato niemand etwas wusste. So stellt das Schicksal am Tag der Testamentseröffnung für alle Beteiligten die Weichen neu ... Kaspar Pflüger: "Wir haben unterschiedliche Konzepte für den Vorabend pilotiert und uns am Ende für eine wirklich außergewöhnliche neue Serie aus dem Hause Producers at Work entschieden." Die neue Daily komplettiert im späten Herbst 2018 die SAT.1-Vorabend-Offensive mit "Genial daneben - Das Quiz", dem neuen Magazin "Endlich Feierabend" mit Annett Möller und Daniel Boschmann und der täglichen Erfindershow "Wie genial ist das denn?!".



Deutsche Serien und Reihen: die neue Generation der Dienstags-Movies.



"Wenn ich sage 'Der Dienstag gehört uns', dann meine ich das in Bezug auf deutsche Fiction sehr ernst. Wir investieren im kommenden Jahr 30 Prozent mehr in dieses Genre", so Kaspar Pflüger. Anfang 2019 startet der Sender gleich mit drei Serien-Highlights: Tom Beck geht als "Einstein" in die dritte Staffel. Mit "Die Läusemutter" (AT) adaptiert SAT.1 die holländische Erfolgs-Sitcom, die wunderbar politisch inkorrekt und dabei trotzdem sehr charmant den Alltag an einer Grundschule zeigt. Und mit "Der Bulle und das Biest" (AT) setzt der Sender die Tradition des kultigen Polizist-Hund-Traumgespanns seriell fort. Aber auch die Krimi-Reihen bleiben ein wichtiger Baustein für die neue Generation der Dienstags-Movies. In "Jung, blond, tot" schickt SAT.1 mit Ermittlerin Julia Durant, gespielt von Sandra Borgmann, nach Motiven der Bestseller-Romane von Andreas Franz, eine moderne weibliche Ermittlerfigur in Reihe. Mit "Zersetzt" zeigt SAT.1 die erste Verfilmung des True-Crime-Bestsellers von Prof. Dr. Michael Tsokos - mit Tim Bergmann in der Hauptrolle des Dr. Fred Abel. Basierend auf Sebastian Fitzeks Bestseller-Roman "Amokspiel" verfilmt SAT.1 den Thriller um die Kriminalpsychologin Ira Samin (Franziska Weisz) und die perfide Forderung eines Geiselnehmers (Kai Schumann). Nicht zuletzt bleiben freche, unkonventionelle und hervorragend besetzte Komödien ein fester Bestandteil der Dienstagabend-Strecke: Andrea Sawatzki demonstriert in "Hilfe, meine Mutter bekommt mein Kind!" (AT) eindrucksvoll, welch' gute Figur sie als schwangere Frau Mitte 50 macht, auch Bettina Zimmermann und Christoph M. Ohrt sorgen für einen "Babyboom" (AT), und "Echte Kerle" (AT) wie Eugen Bauder beschleunigen in der gleichnamigen SAT.1-Komödie Janina Uhses Pulsschlag. Mit den beiden Spotlight-Movies "Gestalked - Du gehörst mir" (AT) und "Lautlose Tropfen" (AT) knüpft SAT.1 an die erfolgreiche Tradition der emotionalen Themenfilme an und unterstreicht erneut sein nachhaltiges soziales Engagement: Die Zuschauer werden für die die ernsten Themen "Stalking" bzw. "K.O.-Tropfen" unter dem Motto "It could happen to you" einen ganzen Tag lang sensibilisiert.



Kino-Erfolg made in Germany und Family-Blockbuster.



Deutsches Kino vom Feinsten und Animations-Hits für die ganze Familie: In der Verfilmung seines gleichnamigen Erfolgsromans sagt Hape Kerkeling "Ich bin dann mal weg". Ebenfalls Aussteiger spielen Florian David Fitz und Matthias Schweighöfer in "Der geilste Tag". Und in der SAT.1-Kino-Koproduktion der SevenPictures Film "Mein Blind Date mit dem Leben" versucht sich Kostja Ullmann als Sehbehinderter an einer Karriere in einem Nobel-Hotel. Mit den Free-TV-Premieren "Zoomania" und "Trolls" gibt sich SAT.1 gewohnt animiert: Während "Zoomania" mit über einer Milliarde US-Dollar Einspielergebnis ein wahrhaft tierischer Kinoerfolg ist, hat der musikalisch-flauschige Spaß "Trolls" mitreißende Songs von und mit Justin Timberlake zu bieten.



Erfolgsmodell "Fun Freitag": Wir haben sie alle.



"Unsere kontinuierliche Arbeit an Formaten und der Aufbau von neuen Künstlern zahlt sich aus", freut sich Kaspar Pflüger, "denn SAT.1 ist wieder die klare Nummer eins, wenn es um deutsche Comedy geht". Neben neuen Shows mit Ausnahmetalent Luke Mockridge (u.a. "LUKE! Die 2000er und ich" sowie zwei weiteren Specials und der neuen Staffel seiner Comedy-Show), neuen Staffeln der Kult-Comedy-Show "Genial daneben", der Impro-Comedy "Mord mit Ansage" und der Witzeshow "Richtig witzig", XXL-Spezialausgaben von "Genial daneben", weiteren Ausgaben des "großen Promi Flaschendrehens" und den erfolgreichen Bühnenprogrammen von Paul Panzer und Bülent Ceylan gibt es weiteren Nachschub für den lustigsten Tag der Woche: Bülent Ceylan wechselt exklusiv zu SAT.1 und präsentiert den US-Show-Hit "Game of Games" (AT), eine neue Show gespickt mit viel Situationskomik, weil die Kandidaten sich durch überlebensgroße Geschicklichkeits-Spiele kämpfen müssen. Martina Hill kann in "Die Martina Hill Show" ihr wunderbares Talent ausschöpfen und schlüpft wieder in zahlreiche Rollen. In "Big Blöff" stellen zwei Comedy-Teams (Bülent Ceylan und Chris Tall gegen Paul Panzer und Martin Rütter) wahnwitzige Behauptungen auf. Das Publikum entscheidet über "wahr oder falsch". Die Promi-Zeitreise-Show "Was für ein Jahr" mit Gastgeber Hugo Egon Balder verspricht großen Spaß für die ganze Familie. Im August öffnet "Promi Big Brother" wieder mit einer großen Auftaktshow am Freitag für zwei Wochen seine Tore, moderiert wird die neue Staffel von Jochen Schropp und Marlene Lufen.



Family Entertainment: große Shows für Groß und Klein.



SAT.1. bringt "Fort Boyard" zurück auf den Bildschirm. Matthias Killing moderiert die Familien-Abenteuershow, in der jeweils fünf Prominente gegen die Festung vor der französischen Atlantik-Küste kämpfen und versuchen, in verschiedenen Herausforderungen so viel Zeit wie möglich für die finale "Schatzsuche" zu erspielen. Außerdem hat SAT.1 sich die Rechte an der britischen Erfolgs-Show "Dancing on Ice" gesichert: Musik-, TV-, Film- und Sport-Stars erhalten von Eiskunstlauf-Profis den perfekten Eistanz-Schliff und meistern dann gemeinsam den harten Weg vom ersten vorsichtigen Schlittschuh-Schritt bis zur anmutigen Kür auf dem Eis, um in jeder Folge das Publikum zu beeindrucken. Was mit den Erwachsenen begann, umfasst mittlerweile die ganze Familie: "The Voice of Germany", "The Voice Kids" - und mit "The Voice Senior"" bekommen jetzt Talente über 60 die Chance auf den Auftritt ihres Lebens.



Internationale Serien: Die besten Crime-Serien laufen bei uns.



Geballte Actionpower am Super-Serien-Montag und ein magischer Neuzugang am Super-Serien-Donnerstag: Der trickreiche und kreative Tüftler "MacGyver" geht in die zweite Staffel, David Boreanaz muss mit seinem "Seal Team" die Welt retten, und in "Deception - Magie des Verbrechens" nutzt der beste Illusionist der Welt seine ausgefeilten Tricks und Täuschungsmanöver, um Kriminelle hinter Schloss und Riegel zu bringen. Ein weiterer Crime-Hit für den Donnerstag: Der elitäre Paradiesvogel und Ex-CIA-Agent Dr. Dylan Reinhart (Alan Cumming) begibt sich in "Instinct" als Psychologie-Experte für Verhaltensstörungen auf die Jagd nach Serienkillern.



Infotainment in SAT.1: Relevante News, spannende Reportagen, starke Magazine.



SAT.1 liefert seinen Zuschauern das komplette Infotainment-Paket: Um 5:30 Uhr geht's los mit dem Marktführer am Morgen, dem "SAT.1-Frühstücksfernsehen". Zum Schulstart wird gecheckt: Würden die Erwachsenen von heute noch die 5. Klasse packen? Stark auch die Reportagen am Mittwochabend: Die SAT.1-Reportage-Reihe "In der Schuldenfalle" begleitet Gerichtsvollzieher bei ihrem schwierigen Job in den ärmsten Vierteln deutscher Großstädte. Welche Wege führen aus der Armut? Diesem Thema geht Claus Strunz in einer neuen Folge seines "Faktenchecks" nach. Soziale Konflikte am Beispiel des Hamburger Stadtteils St. Georg beleuchten die Reporter von SPIEGEL TV in einer eigenen Reihe. Werden wir von Facebook abgehört? Mit ihrer Berichterstattung zu diesem Thema sorgte die "akte.2018" für bundesweite Schlagzeilen. Und in neuen Folgen der Doku-Reihe "Kassensturz" schauen Familien sich gegenseitig ins Haushaltsbuch - mit überraschenden Ergebnissen.



Real Life und Dokutainment am Mittwochabend und Sonntagvorabend.



"The Taste" und "Das große Backen" kommen nicht nur mit neuen Staffeln, sondern auch mit jeweils einem Weihnachtsspezial. Und nach "Das große Promibacken" folgt mit "Das große Backen - die Crème de la Crème" das nächste Spin-off - diesmal treten Deutschlands Meisterbäcker gegeneinander an. Das einzigartige Sozial-Experiment "Plötzlich arm, plötzlich reich", in der zwei Familien aus unterschiedlichen sozialen Schichten ihr Leben tauschen, geht in eine zweite Staffel. Ein TV-Comeback feiert Sonya Kraus - und präsentiert in "Die Unglaublichsten ..." bildstark und auf den Punkt Geschichten aus aller Welt, die einfach unglaublich sind. Am Sonntagvorabend gibt es ein Wiedersehen mit den starken Erfolgsmarken "The Biggest Loser" (10. Staffel), "Hochzeit auf den ersten Blick" und "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich!".



Die Daytime: echte Menschen mit echten Geschichten.



"Unsere erfolgreichen Scripted Formate liefern täglich immer noch gute Marktanteile", so SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger, "aber wir werden uns hier breiter aufstellen und die Stoßrichtung 'SAT.1 hilft' weiterverfolgen. Wir haben bereits mehr als 20 Formate pilotiert, die wir in der neuen Season nach und nach ins Rennen schicken können."



Geplante Sendestarts in alphabetischer Reihenfolge (Änderungen vorbehalten):



"Alles oder Nichts" (AT), tägliche deutsche Serie, Herbst 2018 "Amokspiel", deutsches TV-Movie, Dienstag, Herbst 2018 "Big Blöff" (AT), Comedy-Show, Freitag, Herbst 2018 Bühnenprogramme von Paul Panzer und Bülent Ceylan, Freitag, ab Herbst 2018 "Dancing on Ice", Show, Winter 2018/2019 "Das große Backen", Reality, Sonntagvorabend, Herbst 2018 "Das große Backen Weihnachtsspezial" (AT), Reality, Winter 2018 "Das große Backen - die Crème de la Crème", Reality, Frühjahr 2019 "Das große Promibacken", Reality, Mittwoch, Frühjahr 2019 "Das große Promi Flaschendrehen", Comedy-Show, Freitag, Frühjahr 2019 "Deception - Magie des Verbrechens", US-Serie, Donnerstag, ab 19. Juli, 20:15 Uhr "Der Bulle und das Biest" (AT), deutsche Serie, Dienstag, Frühjahr 2019 "Der geilste Tag", deutscher Kinofilm, Herbst 2018 "Die Läusemutter" (AT), deutsche Serie, Dienstag, Frühjahr 2019 "Die Martina Hill Show", Comedy-Show, Freitag, Herbst 2018 "Die Unglaublichsten ...", Ranking-Show, Mittwoch, August 2018 "Einstein", deutsche Serie, Dienstag, Frühjahr 2019 "Endlich Feierabend", Magazin, ab 30. Juli 2018, Montag bis Freitag, 18:00 Uhr "Faktencheck", Reportage, Herbst 2018 "Fort Boyard", Abenteuer-Show, Mittwoch, Herbst 2018 "Game of Games" (AT), Show, Freitag, Herbst 2018 "Genial daneben - Das Quiz", Comedy-Quiz, ab 16. Juli 2018, Montag bis Freitag, 19:00 Uhr "Genial daneben" mit XXL-Spezialausgaben, Comedy-Show, Freitag, Herbst 2018/Frühjahr 2019 "Gestalked - Du gehörst mir" (AT), deutsches Movie, Themenfilm, Dienstag, 2019 "Hochzeit auf den ersten Blick", Reality, Sonntagvorabend, Herbst 2018 "Ich bin dann mal weg", deutscher Kinofilm, Herbst 2018 "In der Schuldenfalle", Reportage-Reihe, Herbst 2018 "Instinct", US-Serie, Donnerstag, Herbst 2018 "Julia Leischik sucht: Bitte melde Dich!", Sonntagvorabend, Frühjahr 2019 "Jung, blond, tot", deutsches Movie ("Julia Durant"-Reihe), Dienstag, Herbst 2018 "Kassensturz", Reportage-Reihe, ab 18. Juli 2018, Mittwoch, 22:15 Uhr "Lautlose Tropfen" (AT), deutsches Movie, Themenfilm, Dienstag, 2019 "LUKE! Die 2000er und ich", Show, Freitag, Herbst 2018 "LUKE! Die Woche und ich", Late-Night-Show, Sonntag, Herbst 2018 "MacGyver", US-Serie, ab 9. Juli 2018, Montag, 20:15 Uhr "Mein Blind Date mit dem Leben", SAT.1-Kino-Koproduktion, Herbst 2018 "Mord mit Ansage", Impro-Show, Freitag, Herbst 2018 "Plötzlich arm, plötzlich reich", Dokutainment, Mittwoch, Frühjahr 2019 "Promi Big Brother", Reality-Show, Sommer 2018 "Richtig witzig", Comedy, Freitag, Herbst 2018 "Seal Team", US-Serie, ab 9. Juli 2018, Montag, 22:15 Uhr "The Biggest Loser", Reality, Sonntagvorabend, Frühjahr 2019 "The Taste", Kochshow, Mittwoch, Herbst 2018 "The Taste Weihnachtsspezial" (AT), Mittwoch, Winter 2018 "The Voice of Germany", Show, Sonntag, Herbst 2018 "The Voice Kids", Show, Sonntag, Frühjahr 2019 "The Voice Senior", Show, Sonntag, Winter 2018/2019 "Trolls", US-Animationsfilm, Herbst 2018 "Was für ein Jahr", Show, Freitag, Frühjahr 2019 "Wie genial ist das denn?!", tägliche Erfindershow, Herbst 2018 "Zersetzt", deutsches Movie ("Michael Tsokos-Reihe"), Dienstag, Herbst 2018 "Zoomania", US-Animationsfilm, Herbst 2018



