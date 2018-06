FRANKFURT (Dow Jones)--Die Allianz hat einen Bericht zurückgewiesen, nach dem in Deutschland mindestens 5.000 Stellen gestrichen werden sollen. "Die Zahl ist falsch", sagte ein Sprecher der Allianz Deutschland mit Blick auf die vom Manager Magazin genannte Größenordnung. "Wir arbeiten an der Automatisierung und Digitalisierung von Strukturen" fügte er hinzu. Es gebe aber "kein Programm mit vorgegebenen Zielgrößen".

Das Manager Magazin hatte unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtet, dass bei der Allianz in Deutschland mindestens 5.000 der 29.000 Arbeitsplätze in den kommenden Jahren wegfallen sollen. In dem Bericht hieß es, Deutschland-Chef Klaus-Peter Röhler soll die Stellenkürzungen mit freiwilligen Vereinbarungen und ohne offizielles Restrukturierungsprogramm durchsetzen. Grund für den Abbau seien die vergleichsweise hohen Kosten im Sachversicherungsgeschäft.

