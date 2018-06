München (ots/PRNewswire) - Sungrow, weltweit führender Anbieter von Wechselrichter-Lösungen für erneuerbare Energien, stellt auf der Intersolar Europe 2018 in München (Deutschland) als Top-Produkte seine 1500-V-Lösungen mit String-PV-Wechselrichtern sowie ESS vor.



Die schlüsselfertige Lösung mit einer Leistung von 6,8 MW für 1500Vdc-Systeme bietet Blocküberwachung, Zusatzstromversorgung sowie Night Static Var Generator-Funktion mit SG3400HV. Dadurch lassen sich deutliche Kosteneinsparungen bei der ursprünglichen Investition und beim nachfolgenden Betrieb erzielen. Das für Großversorgungsanlagen konzipierte SG3400HV zeichnet sich außerdem durch ein hohes DC/AC-Verhältnis von 1,5 mit einer maximalen Wechselrichtereffizienz von 99 % aus. Das 1500Vdc SG125HV ist für ein Kraftwerksblockdesign von bis zu 5 MW nach UL 1741-SA zertifiziert und der weltweit leistungsstärkste 1500Vdc-Stringwechselrichter mit einer hohen Kapazität von 125 kW. Es gewährleistet darüber hinaus nachweislich eine stabile Funktion im Vollleistungsbetrieb ohne Leistungsabfall bei 50 Grad Celsius, wodurch sich die Rendite für Projektbetreiber maximiert.



Sungrow entwickelt integrierte Energiespeichersystemlösungen für private sowie gewerbliche/industrielle Anwendungen und Großanlagen und präsentiert mit dem 4 MW/2,134 MWh-System eine Lösung mit einem PCS-Container und einem ESS-Batteriecontainer. Das System eignet sich zur Frequenzregelung und Spitzenabdeckung. Es ist TÜV-geprüft und die Batterie wird im Rahmen des Sungrow-Samsung SDI Joint Venture geliefert. Dank des Containerdesigns lässt sich das ESS flexibel nach Kundenwunsch konfigurieren. Sungrows ESS setzt sich auf dem europäischen Markt immer stärker durch mit über einem Dutzend Projektinstallationen im letzten Jahr. Anfang des Jahres hatte Sungrow bereits den erfolgreichen Vertragsabschluss über die Lieferung von Lösungen für ein 20 MW/10 MWh-Projekt in Deutschland bekanntgegeben.



Der SC50HV ist Sungrows Zugpferd unter den Speicherwechselrichtern mit einer maximalen Effizienz von 98,8 %. Der SG80KTL-20 ist ein Beispiel für einen kommerziellen PV-Wechselrichter.



Mit einem modernen und vollwertigen Produktsortiment demonstriert Sungrow auf der Intersolar Europe seine F&E-Kompetenz als weltweit führender Anbieter von Wechselrichtern und sein Engagement für den europäischen Markt.



"Sungrow ist der technischen Innovation verpflichtet, die unser schnelles Wachstum vorantreibt. Wir freuen uns außerordentlich, Kunden auf aller Welt mit immer besseren Produkten und Dienstleistungen zu versorgen", sagte Professor Renxian Cao, Vorsitzender von Sungrow.



Sungrow Power Supply Co., Ltd ("Sungrow") ist ein weltweit führender Anbieter von Wechselrichter-Lösungen für erneuerbare Energien mit mehr als 60 GW weltweit installierter Leistung (Dezember 2017). Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Renxian Cao gegründet und ist tonangebend in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern. Das Unternehmen verfügt industrieweit über das größte Forschungs- und Entwicklungsteam sowie ein breitgefächertes Produktsortiment, das PV-Wechselrichter-Lösungen und Energiespeichersysteme für Großanlagen und gewerbliche bzw. private Anwendungen sowie international anerkannte Lösungen für schwimmende PV-Anlagen liefert. Die Produkte des Unternehmens, das auf eine 20-jährige Erfolgsbilanz zurückblickt, versorgen Installationen in mehr als 50 Ländern mit Strom und haben einen Marktanteil von über 15 % weltweit. Weitere Informationen zu Sungrow erhalten Sie unter www.sungrowpower.com.



