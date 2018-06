Einhell Germany AG: Geschäftsentwicklung in 2018 DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Monatszahlen Einhell Germany AG: Geschäftsentwicklung in 2018 21.06.2018 / 15:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. "Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MMVO" Geschäftsentwicklung in 2018 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgendes bekannt: Nach dem sehr erfolgreichen, über den Erwartungen liegenden Geschäftsverlauf der ersten fünf Monate wird die Einhell Germany AG im Rahmen der Hauptversammlung am 22. Juni 2018 folgendes bekanntgeben. Im Zeitraum Januar bis Mai 2018 konnte der Konzernumsatz um 10,7% von 236,6 Mio. Euro im Vorjahr auf 261,7 Mio. Euro gesteigert werden. Für das 1. Halbjahr 2018 rechnet der Einhell-Konzern mit einer Umsatzsteigerung von mindestens 10% sowie einer Rendite vor Ertragsteuern von ca. 7% bis 8%. Nachdem das erste Halbjahr 2018 für den Einhell-Konzern sehr positiv verlaufen ist, erhöhen wir die bisher ausgegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2018 mit 600 Mio. Euro Umsatz sowie einer Umsatzrendite vor Steuern in Höhe von 6,5% bis 7,0 %. Für das Geschäftsjahr 2018 rechnet der Einhell-Konzern nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 610 - 615 Mio. Euro sowie einer Umsatzrendite vor Steuern von ca. 6,9% bis 7,4%. Die neu überarbeitete Konzernstrategie des Einhell-Konzerns sieht bis zum Jahr 2022 einen Anstieg des Konzernumsatzes auf 830 Mio. Euro vor. Landau/Isar, 21. Juni 2018 Der Vorstand 21.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697755 21.06.2018 CET/CEST

ISIN DE0005654933 DE0005654909

AXC0196 2018-06-21/15:28