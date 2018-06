UET United Electronic Technology AG schließt Transaktion zum Verkauf und Ausgliederung des Geschäftsbereiches MANUFACTURING ab DGAP-Ad-hoc: UET United Electronic Technology AG / Schlagwort(e): Verkauf/Sonstiges UET United Electronic Technology AG schließt Transaktion zum Verkauf und Ausgliederung des Geschäftsbereiches MANUFACTURING ab 21.06.2018 / 15:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. * Fortführung der Geschäftsbereiche SYSTEMS, SERVICE und ENGINEERING * Positiver Ergebnisbeitrag von EUR 2 Mio. UET United Electronic Technology AG (ISIN: DE000A0LBKW6), Eschborn, gibt bekannt, dass die geplante und angekündigte Ausgliederung samt Verkauf des Geschäftsbereiches MANUFACTURING abgeschlossen ist. Die UET Gruppe führt somit die drei Geschäftsbereiche SYSTEMS, SERVICE und ENGINEERING und deren laufende Entwicklung fort. Mit Juni 2018 wird die bisher noch im Konzern integrierte NewTal Elektronik & Systeme GmbH mit Sitz in Neu-Ulm entkonsolidiert und unter neuem Eigentümer als selbstständiges und fokussiertes Unternehmen fortgeführt. Der einmalige Ergebnisbeitrag für die UET Gruppe beträgt rund EUR 2 Mio. und wird als außerordentliches Ergebnis im Halbjahresbericht per 30.6.2018 ausgewiesen. Kontakt: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 D-65760 Eschborn Sebastian Schubert Investor Relations Tel: + 49 (0) 6196 777755-0 E-Mail: investor@uet-group.com 21.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: UET United Electronic Technology AG Frankfurter Straße 80-82 65760 Eschborn Deutschland Telefon: +49 (0)6196-7777550 Fax: +49 (0)6196-7777559 E-Mail: investor@uet-group.com Internet: www.uet-group.com ISIN: DE000A0LBKW6 WKN: A0LBKW Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697749 21.06.2018 CET/CEST

ISIN DE000A0LBKW6

AXC0197 2018-06-21/15:28