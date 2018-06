Hier geht's zum Video

Der amerikanische Leitindex konnte sich gestern, nach den deutlichen Verlusten zu Beginn der Woche, wieder etwas stabilisieren. Dennoch schloss er am Ende des Tages 0,17 Prozent schwächer. Der Nasdaq 100 hingegen stieg auf ein neues Rekordhoch. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Außerdem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.