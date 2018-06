publity AG senkt Prognose für 2018 DGAP-Ad-hoc: publity AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Immobilien publity AG senkt Prognose für 2018 21.06.2018 / 16:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel 17 MAR publity AG senkt Prognose für 2018 Leipzig, 21.06.2018 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) senkt die Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2018. Die Gesellschaft geht nun davon aus, dass der Jahresüberschuss in 2018 auf dem Niveau von 2017 liegen wird. Zuvor wurde ein Gewinn nach Steuern für 2018 von 15-20 Mio. Euro erwartet (vgl. Meldung vom 20. Februar 2018). Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) dürfte sich in 2018 auf dem Vorjahresstand bewegen, während ein Gesamtumsatz erwartet wird, der leicht unter dem Niveau von 2017 liegt. Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.de 21.06.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697797 21.06.2018 CET/CEST

