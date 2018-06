Im vergangenen Jahr stieg der milliardenschwere Goldcorp-Konzern beim quasi neugegründeten Explorer Contact Gold ein. Das ist ungewöhnlich, bietet aber für mutige Anleger große Chancen, zumal man jetzt günstiger einsteigen kann als der Major!

Die klassische Arbeitsteilung in der Rohstoffwelt

Rohstoff-Explorationsgesellschaften kommen und gehen, doch nur wenige bleiben haften. Das hat seinen guten Grund, denn in der Rohstoffbranche hat sich eine recht klare Arbeitsteilung in den vergangenen Jahren etabliert. Die großen Konzerne sind für die Produktion zuständig und meiden das Risiko der Neuentwicklung eines Vorkommens. Sie investieren höchstens in den Ausbau bestehender Minen. Das risikobehaftete Geschäft mit Explorationen überlassen sie nahezu vollständig den kleinen Gesellschaften. Erst wenn diese ein Projekt weit entwickelt haben und auf ein großes Vorkommen gestoßen sind, werden sie zumeist von den Majors der Branche aufgekauft. Für Anleger ist es aber in der Regel nicht leicht zu beurteilen, welche Explorer es weit bringen und am Ende übernommen werden. Man kann sich in den Anfangsjahren aber auf Kriterien wie ein erfahrenes Management, eine gute Kapitalstruktur oder auch eine gute Infrastruktur eines Projekts konzentrieren. So trennt man bereits die Spreu vom Weizen. Das garantiert aber keinen Erfolg, es handelt sich schließlich um ein Risikokapitalgeschäft. Aber man erhöht so die Chancen auf Gewinne in der Zukunft und reduziert die Risiken im Portfolio.

Frühzeitig auf ein neues Projekt ...

