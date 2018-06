ROCKET INTERNET schaffte es, die dritte Tochter erfolgreich an der Börse zu platzieren. Kompliment! Allen gemeinsam ist jedoch, was nunmehr schwierig zu beurteilen bleibt:



DELIVERY HERO wird sogar Mitglied im MDAX. HELLOFRESH schaffte es bereits in den SDAX und HOME24 liegt auf der gleichen Ebene, nämlich: In allen drei Sektoren wachsen die Umsätze zweistellig. Doch die Verluste ebenfalls. Nun kann man im Grundsatz unterstellen, dass irgendwann bei riesigen Umsätzen eine schwarze Null erreicht wird oder eine schwarze Zahl. Das wäre zu wünschen. Klare Erkenntnis ist jedoch:



Das Online-Business ist ein Schlager in sehr vielen Sektoren, doch echte Gewinne im Online-Business wurden bislang nicht erzielt und werden von inzwischen guten Kennern des Sektors auch bezweifelt. Der Grund: Das Aktivgeschäft, also der Verkauf lässt sich sehr wohl pushen. Das Problem sind die dahinterstehenden Kosten, die in besonderer Form das Ergebnis belasten. Mithin:



Das Onlinegeschäft ist in Ordnung, aber nachhaltige Erträge, die die bisherigen Kapitalisierungen rechtfertigen, lassen sich vorerst nicht erreichen. Knapp 12 Mrd. € für ZALANDO oder 2,1 Mrd. € für HELLOFRESH lassen sich nur nach dem Prinzip der Hoffnung für Investments nutzen.



Konsequenz: Mit kleineren Investments fahren wir mit, um die Hoffnungschancen zu nutzen, aber das Risiko zu begrenzen. Eine Kapitalisierung von HOME24 mit rd. 700 Mio. € ergibt das Gleiche.



