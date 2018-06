Osteuropa hat in den letzten Jahren das höchste Kreditwachstum in Europa erzielt. Das ist für mich ein Grund zur Freude, weil sich mit der Raiffeisenbank International AG (RBI) und der Erste Group AG (Erste Group) zwei heimische Kredit-Institute gegen die dortigen Staatsbanken stark beweisen. Für die zwei Banken hat sich Osteuropa als Bonus erwiesen. Wie ich in der CEE Bankenstudie 2018 der RBI lesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...