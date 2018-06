Beiersdorf: Überraschender Vorstandswechsel wirft Fragen auf

Die Börse mag bekanntlich keine Überraschungen. Wenig verwunderlich, dass sich der plötzliche Abschied von Vorstandschef Stefan F. Heidenreich negativ auf die Aktie von Beiersdorf (WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000) auswirkte, denn es wirft Fragen über die Zukunft des Tesa- und Nivea-Konzerns auf.

In einer kurzen Mitteilung gab Beiersdorf bekannt, dass sich Aufsichtsrat und Heidenreich in der heutigen Sitzung des Aufsichtsrats freundschaftlich auf die Beendigung des Vorstandsmandats spätestens zum Ende der bis zum 31. Dezember 2019 laufenden Amtsperiode verständigt haben. Je nach dem soll Heidenreich sein Amt bereits zu einem früheren Zeitpunkt zur Verfügung stellen. Die Nachfolge ist also offen - und das ist eine große Unsicherheit für Anleger, die reibungslose Übergänge schätzen. Zumal das zweite Schlüsselressort eines Unternehmens, das Finanzressort, mit Dessi Temperley erst ab 1. Juli neu besetzt ist.

