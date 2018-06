München (ots) -



E.ON und Viessmann fördern den Heizungsaustausch, um die energetische Sanierung von Altanlagen in Deutschland voranzubringen. Die beiden Unternehmen verlängern ihr gemeinsames Förderprogramm nun bis Ende 2018. Dabei werden verschiedene Viessmann-Heizsysteme auf Erdgas-Basis mit attraktiven Boni gefördert. Einen Bonus von 200 Euro gibt es beispielsweise für moderne Gas-Brennwert-Geräte, 300 Euro für Gas-Brennwertkessel in Kombination mit Solarthermie bis hin zu hocheffizienten Brennstoffzellen-Heizungen mit 400 Euro Zuschuss. Weitere 510 Euro winken jedem, der im Zuge des Heizungsaustauschs gleich noch einen neuen Gaslieferungsvertrag mit E.ON abschließt, beispielsweise mit einer Preisgarantie bis zum 30.06.2020. *



Neben höherer Effizienz steht die Digitalisierung klar im Fokus. Wer seine neue Heizung bei Viessmann online registrieren lässt, erhält dafür eine erweiterte Garantie über fünf Jahre. Per App lassen sich moderne Heizungen komfortabel online steuern und können auch vom Urlaubsort oder Arbeitsplatz aus kontrolliert werden. Der Nutzer hat jederzeit die Leistungswerte seiner Heizung auf dem Smartphone im Blick. Dank vernetzter Technik können Brennwertkessel oder Brennstoffzellen-Heizungen auch online aus der Ferne gewartet werden.



Etwa 85 Prozent des Energieverbrauchs in deutschen Privathaushalten entfällt auf Warmwasser und Heizung und steht damit für rund ein Drittel der landesweiten CO2-Emissionen. Trotzdem sind nur rund 20 Prozent der Heizungsanlagen auf dem aktuellen Stand der Technik.



Die Kooperation umfasst auch Beratungsangebote für das Fachhandwerk. Weitere Informationen zu Bonusprogramm und Heizungstechnik sind unter www.eon.de/waermebonus zu finden.



* Durchschnittlicher Neukundenbonus bei einem Jahresverbrauch von 25.000 Kilowattstunden Erdgas; entspricht dem bundesweit durchschnittlichen Haushaltsverbrauch



Über Viessmann



Die Viessmann Group ist einer der international führenden Hersteller von Heiz-, Industrie- und Kühlsystemen. Das 1917 gegründete Familienunternehmen beschäftigt 12.100 Mitarbeiter, der Gruppenumsatz beträgt 2,4 Milliarden Euro (2016). Mit 23 Produktionsgesellschaften in 12 Ländern, mit Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in 74 Ländern sowie weltweit 120 Verkaufsniederlassungen ist Viessmann international ausgerichtet. 55 Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland.



Über E.ON Energie Deutschland



Die E.ON Energie Deutschland GmbH gehört zu den bundesweit führenden Energieunternehmen. Rund 3.000 Mitarbeiter sorgen für die jederzeit zuverlässige Lieferung von Strom- und Erdgasprodukten zu fairen Preisen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen innovative und nachhaltige Energielösungen aus einer Hand. Die E.ON Energie Deutschland GmbH ist mit 30 Standorten in Deutschland vertreten und betreut rund 6 Millionen Privat- und Geschäftskunden im gesamten Bundesgebiet. Mehr Informationen zum Unternehmen und zu Produkten von E.ON im Internet unter www.eon.de.



