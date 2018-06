Für die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN: 927200) geht es heute eine Etage tiefer - besser gesagt die nächste Etage tiefer! Kurz nach Xetra-Start um 9 Uhr rutscht der TecDax-Titel und im Tagesverlauf stehen fast -5%. Die Vermutung: Schwergewichtige, institutionelle Verkäufe?!

Wir hatten zuletzt ausführlich berichtet und gewarnt: Die derzeitige Lage - auch bekannt als das Apple-Desaster (WKN: 865985 / NASDAQ: AAPL) - ist zunächst aussichtslos. An unserer Meinung hat sich nichts geändert. Es scheint, als sei das heute erreichte Tief nur eine Zwischenstation auf dem Weg in einstellige Kursregionen?

Shorter shorten nicht ohne Grund - "The trend is your friend…

… and don't fight it". Genauso so sollten Anleger bekanntlich bei trendstarken Titel handeln und bei ...

