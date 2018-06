Berlin (ots) - Der führende Utility-Scale Monitoring- und Steuerungsanbieter skytron energy und der führende Monitoring-Anbieter für gewerbliche und industrielle PV-Anlagen AlsoEnergy haben eine Partnerschaft für den weltweiten Vertrieb und Service ihrer Monitorung- und Steuerungslösungen vereinbart. Zusammen überwachen die Unternehmen PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 14 Gigawatt (GW).



Durch die Partnerschaft können skytron energy und AlsoEnergy ihre flexiblen und innovativen Überwachungs- und Steuerungslösungen in allen Marktsegmenten anbieten. Darüber hinaus schöpfen die Unternehmen ihre gemeinsamen Stärken in Vertrieb, Service sowie Steuerungslösungen aus.



AlsoEnergy ist der führende nordamerikanische Anbieter von Überwachungslösungen für gewerbliche und industrielle PV-Systeme. Skytron energy ist ein weltweiter Marktführer in der Überwachung und Steuerung von PV-Kraftwerken. Lösungen der beiden Unternehmen sind weltweit in mehr als 21.500 PV-Kraftwerken im Einsatz.



"In den wettbewerbsintensiven globalen Solarmärkten wird es immer wichtiger, Betriebs- und Wartungskosten niedrig zu halten und Anlagen zuverlässig zu überwachen. Die Zusammenarbeit zwischen AlsoEnergy und skytron energy schafft eine starke Partnerschaft, die effiziente Überwachungs- und Steuerungstechnologien für alle Arten von Solarsystemen anbietet. Darüber hinaus erlangt skytron energy einen besseren Zugang zum US-Markt", sagt Francisco Baraona, CEO von skytron energy.



"Die Kooperation ermöglicht es beiden Unternehmen, maßgeschneiderte und skalierbare Monitoring-Lösungen für PV-Kraftwerke jeder Größenordnung bereitzustellen. Die nahezu 100 Prozent komplementären Technologien, Marktsegmente und Regionen machen unsere Leistungen schneller für internationale Kunden verfügbar", ergänzt Robert Schaefer, CEO von AlsoEnergy.



Über skytron energy



Skytron energy entwickelt seit 1977 integrierte Überwachungs-, Steuerungs- und Fernüberwachungssysteme. Als einer der führenden Anbieter in der Photovoltaikindustrie mit Spezialisierung auf große Kraftwerke hat das Unternehmen Überwachungslösungen in mehr als 1.500 Anlagen rund um den Globus installiert. Zu den Kernkompetenzen von skytron energy gehören herstellerunabhängige Echtzeit-Anlagenzustandsüberwachung, Plug-and-Play-Anlagensteuerung, Anlagenfernüberwachung, Systemmigration bestehender Kraftwerke sowie Betrieb und Wartung. Als Technologieführer hat skytron energy eine Reihe renommierter Auszeichnungen erhalten, darunter den begehrten Solar Industry Award für das Datenerfassungssystem skylog und den Intersolar Award für die Überwachungsplattform PVGuard.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.skytron-energy.com



Über AlsoEnergy



AuchEnergy bietet Technologielösungen für Photovoltaikprojekte und andere Energiesysteme, darunter DAS-Systeme, SCADA-Systeme und CAISO-konforme RIG-Lösungen. Mit mehr als 6 GW Leistung an mehr als 20.000 Standorten weltweit ist AlsoEnergy die Nummer 1 der unabhängigen Softwareanbieter für Solarüberwachung im US-Markt. Komplette Lösungspakete von AlsoEnergy verbinden Hardware und professionelle Dienstleistungen mit der führenden Softwareplattform PowerTrack.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.alsoenergy.com



