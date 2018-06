Daimler-Gewinnwarnung lässt DAX in den Krisenmodus wechseln

Das Thema Handelskrieg ist am Donnerstag mit Schwung an die Märkte zurückgekehrt. Die Gewinnwarnung von Daimler brachte das Problem plastisch aufs Tapet und drückte den DAX deutlich ins Minus.

Das war heute los. Die Handelsauseinandersetzungen zwischen den USA und China sowie der EU sind in der Realwirtschaft angekommen. Doch auch bei den Konjunkturdaten ist die Verunsicherung zu spüren. So senkt das Institut für Weltwirtschaft in Kiel seine Vorhersage für die Zuwachsrate des BIP für das laufende Jahr um 0,5 Prozentpunkte auf nun 2 Prozent. Grund ist vor allem ein Dämpfer in der Produktion zu Jahresbeginn, deren Ursachen auch, aber nicht nur im Handelskonflikt mit den USA liegen dürften. Für 2019 halten die Konjunkturforscher an ihrer Prognose von 2,3 Prozent fest und sehen Deutschland weiter in der Hochkonjunktur. In den USA ist der Philly-Fed-Index von 34,4 Punkten im Mai auf 19,9 Zähler im Juni gesunken.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnte sich die adidas-Aktie von den Verlusten der letzten Tage erholen und zeitweise mehr als 2 Prozent zulegen. Neben einem Analystenkommentar scheint auch der Fortschritt der Fußball-Weltmeisterschaft das Interesse an der Aktie wieder erhöht haben.

