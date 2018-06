IRW-PRESS: ChroMedX Corp.: ChroMedX ernennt Tom Glawdel zum Chief Scientific Officer und wissenschaftlichen Leiter für HemoPalm

ChroMedX ernennt Tom Glawdel zum Chief Scientific Officer und wissenschaftlichen Leiter für HemoPalm

20. Juni 2018 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler der tragbaren Blutanalyseplattform HemoPalm, freut sich die Ernennung von Tom Glawdel, PhD, zum Chief Scientific Officer und wissenschaftlichen Leiter (Science Lead) für HemoPalm mit sofortiger Wirkung bekannt zu geben.

Herr Glawdel hat an der University of Waterloo in Maschinenbau und Mechatronik promoviert und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Mikrofluidik und molekulare Diagnostik sowie der Entwicklung von Produkten für Forschungszwecke (RUO) und medizinischen Geräten sowohl intern als auch durch strategische Forschungspartnerschaften. Tom hat mehr als 30 wissenschaftliche Publikationen und Patentanmeldungen verfasst.

Ich freue mich sehr, Tom als Chief Scientific Officer und wissenschaftlicher Leiter der HemoPalm-Plattform im Team begrüßen zu dürfen, sagte Lahav Gil, CEO von ChroMedX Corp. Tom verfügt über eine seltene Kombination aus wissenschaftlicher und technischer Ausbildung und hat dazu noch Kernkenntnisse in der Mikrofluidik und der Entwicklung von Biosensoren. Darüber hinaus besitzt er ein großes Verständnis für Kommerzialisierungsstrategien und betriebswirtschaftliche Überlegungen. Dies macht ihn zu einem hervorragenden Leiter und Teammitglied in einem Inkubator/Accelerator für Medizintechnik wie unserem. Zudem ist seine Fähigkeit, den Denkprozess um komplexe Themen zu steuern und Klarheit in die Diskussion zu bringen, bemerkenswert.

Als Chief Scientific Officer und Leiter für HemoPalm wird Tom für die Entwicklung der Sensortechnologien des Unternehmens und der Einwegkartusche für HemoPalm verantwortlich sein und im Zuge der Expansion des Unternehmens wichtige wissenschaftliche Beiträge für weitere Projekte und Produkte liefern. Derzeit baut er das Labor aus, beschleunigt die Entwicklung der HemoPalm-Prototypen und verwaltet das Portfolio an geistigem Eigentum.

Tom begann seine Karriere in der Industrie bei STEMCELL Technologies in der Forschung und Entwicklung im Bereich Biotechnik, wo er neue Technologien zur Zellseparation und -reinigung sowie Zellkulturen für den Stammzellforschungsmarkt entwickelte.

Im Anschluss daran hatte Tom Positionen mit steigender Verantwortlichkeit bei Xagenic Inc., einem privaten Molekulardiagnostikunternehmen, das eine vollautomatische molekulardiagnostische Plattform entwickelt, inne. Dort half Tom einem Team aus 20 Forschern bei der Leitung von Forschungsinitiativen und der Produktentwicklung, entwickelte Datenanalysemethoden und -instrumente für die Verarbeitung experimenteller Daten über Forschungs-, Qualitäts- und Fertigungsgruppen hinweg und leitete die Forschung und Entwicklung einer neuartigen molekulardiagnostischen Plattform.

Das Unternehmen gibt ebenfalls bekannt, dass es bestimmten Board-Mitgliedern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern und Beratern des Unternehmens insgesamt 4.017.500 Optionen auf den Erwerb von Stammaktien des Unternehmens gewährt hat. Die Optionen können zum heutigen Schlusskurs der Aktien ausgeübt werden und verfallen am 21. Juni 2023.

Aktuelle Neuigkeiten

Zu Beginn der Woche gab das Unternehmen die Expansion der Betriebstätigkeiten von ChroMedX in eine integrierte Inkubator-/Accelerator-Plattform für Medizintechnik bekannt. Die offizielle Umfirmierung erfolgt im Anschluss an die Hauptversammlung des Unternehmens am 29. Juni 2018.

Als Relay Medical wird das Unternehmen mehrere Produkte und Projekte gleichzeitig entwickeln und zur Produktionsreife bringen sowie strategische Akquisitionen sondieren, die die bestehenden Infrastruktureinrichtungen ergänzen. Die Akquisitionen und die laufende Prüfung von Projekten werden nach strengen Kriterien und einem disziplinierten Prozess erfolgen, der von einem unabhängigen Investitionsausschuss unterstützt wird. Durch die Beschaffung von Technologien und die Integration der Finanzierung und Entwicklung von Produkten in einem Unternehmen, das von einem Expertenteam geleitet und verwaltet wird, baut Relay Medical Kapazitäten zur Entwicklung und Umsetzung von Technologien mit hoher Effizienz auf.

Neuigkeiten und Bekanntmachungen

Personen, die an den neuesten Nachrichten und Updates interessiert sind, können sich auf der Webseite des Unternehmens () unter den Rubriken Home und News anmelden.www.ChroMedX.com

Über das Unternehmen

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger tragbarer Medizinprodukte für die Diagnostik spezialisiert hat.

Das Hauptprodukt des Unternehmens, HemoPalm, ist das einzige tragbare Blutanalysesystem, bei der die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Das System ist ein tragbares Einwegkartuschen-Lesegerät, das den einfachsten, schnellsten und genauesten Testprozess für den Einsatz in der Behandlung von Patienten in der Intensivmedizin bietet. Bei den bestehenden Blutgasanalysesystemen müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Die Technologien von ChroMedX Corp. sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt, die die Blutabnahme, die Plasma- und Serumgewinnung sowie die Verarbeitung und Analyse betreffen.

Webseite: www.chromedx.com

Kontakt:

W. Clark Kent

President

ChroMedX Corp. Büro. 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@chromedx.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen", erwarten", prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für UXD tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

ISIN CA17111W1095

AXC0284 2018-06-21/19:05