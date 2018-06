Der argentinische Aktienmarkt hat am Donnerstag deutlich von der Billigung von Milliardenhilfen durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) profitiert: Der Leitindex Merval gewann über 6 Prozent, womit er an seinen fast ebenso deutlichen Kursaufschlag vom Dienstag anknüpfte.

Am Mittwoch, als der IWF seine Entscheidung mitgeteilt hatte, fand in Argentinien kein Börsenhandel statt. Zu Wochenbeginn hatte der Merval angesichts der fortgesetzten Unruhe in der heimischen Regierung noch über 8 Prozent eingebüßt, sich in Aussicht auf die IWF-Hilfe am Dienstag aber schon ein gutes Stück erholt./gl/mis

ISIN ARMERV160025

AXC0292 2018-06-21/20:01