Bei diesem Call auf Apple von der UBS Bank müssen Anleger nur dann mit einem Totalverlust rechnen, wenn der Kurs der Apple-Aktie zum Stichtag am 18.01.2019 unter 135 USD liegt. Damit es dazu kommt, müsste schon ein wahrer Crash in den kommenden Monaten kommen, denn im Juni lag die Aktie von Apple bereits bei über 190 USD. Doch wer weiß, vielleicht entpuppt sich das neue iPhone im September als riesiger Reinfall und zieht die Aktie in die Tiefe.

Das erscheint unwahrscheinlich, unmöglich ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...