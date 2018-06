Die Börse in Frankfurt verlängert ihre Handelszeiten. Seit dem 22. Juni 2018 sorgen die geänderten Handelszeiten dafür, dass Anleger Zertifikate und Optionsscheine ganze drei Stunden länger handeln können. Was ändert sich also konkret? Wie die Börse Frankfurt mitteilte, können Trader zukünftig schon eine Stunde früher als bisher Zertifikate und Optionsscheine handeln. Damit zieht die Börse ihre logische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...