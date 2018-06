Fastned eröffnet heute seine erste Schnellladestation Deutschlands an der Autobahn A3 in Limburg an der Lahn. Der Standort bietet u.a. High Power Charging mit bis zu 350 kW. Bereits seit gut zwei Wochen kann die Anlage schon genutzt werden. Im Rahmen des Bundesförderprogramms Ladeinfrastruktur erhielt Fastned Fördermittel in Höhe von 4,1 Mio Euro, um 25 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...