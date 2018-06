FRANKFURT (Dow Jones)--Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich das Geschäft mit deutschen Aktien nach Xetra-Schluss am Donnerstagabend um kleinere Werte gedreht. Einzige Ausnahme stellten die Titel der Deutschen Bank, die am Abend 0,2 Prozent leichter gestellt wurde. Der Stresstest der US-Notenbank zum Bankensektor habe Anleger vorsichtig agieren lassen, sagte der Marktakteur. Die US-Tochter der Deutschen Bank hatte die erste Runde des Tests am Abend überstanden, sie galt als Wackelkandidat.

Paion wurden am Abend 1 Prozent schwächer gestellt. Das Pharmaunternehmen hatte im Rahmen einer Privatplatzierung von 2,6 Millionen neuen Aktien 5,2 Millionen Euro eingenommen. Sämtliche Aktien seien an den französischen Investor Financiere Arbevel gegangen, teilte die Gesellschaft mit. Nach einer Gewinnwarnung des Modekonzens Ahlers wurden Vorzüge und Stämme zwischen 5 und 7,5 Prozent tiefer getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.475 12.512 -0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

June 21, 2018 16:42 ET (20:42 GMT)

