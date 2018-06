Zum Gedächtnis an das von Christian Andersen verfasste Märchen

Das Keio Plaza Hotel Tokyo, eines der elegantesten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, wird unter dem Titel "Princess Mermaid Sweets Buffet" ein Dessert-Buffett zur Erinnerung an das von dem dänischen Autor Hans Christian Andersen verfasste Märchen veranstalten. Das Event findet vom 1. Juli (Sonntag) bis zum 30. September (Sonntag) 2018 in unserem ganztägig geöffneten Restaurant "Jurin" statt. Dieses Jahr wird das Buffet eine breite Auswahl an farbenfrohen Desserts enthalten, basierend auf dem tiefen Blau der Kornblume und anderen Blumen, die von unseren Patissiers in verschiedene Meereskreaturen verwandelt werden und an die Charaktere in dem Märchen "Die kleine Meerjungfrau" erinnern. Zu den schmackhaften Desserts zählen Muscheln aus Schokolade und "Tiefsee-Mousse" aus farbenfrohem Blau mit Maracuja-Früchten und Ananasgeschmackstoffen.

A wide range of colorful desserts based on the deep blue color and patterned after various sea creatures reminiscent of characters portrayed in the Little Mermaid fairy tale. (Photo: Business Wire)

Die große Auswahl an leckeren, von unseren Hotel-Patissiers zubereiteten Desserts, wird in unserem ganztägig geöffneten Restaurant "Jurin" serviert, das für seine saisonalen Spezialitäten basierend auf verschiedenen Märchen wie z. B. "Alice im Wunderland", "Die Schöne und das Biest" usw. bekannt ist. Diese Events ziehen besonders weibliche Gäste im Alter von 20 bis 30 Jahren an, da sich die äußerst photogenen Desserts gut für Postings auf verschiedenen sozialen Medien eignen. Dies ist das dritte Jahr, in dem das Dessert-Buffet zum Thema "Die kleine Jungfrau" veranstaltet wird und unser Patissiers haben neue Desserts kreiert, um unsere Gäste zu erfreuen. Das Keio Plaza Hotel Tokyo wird seinen Gästen außerdem bis zum 17. September (Montag) ein besonderes Angebot mit dem Titel "Versuchung der kleinen Meerjungfrau" offerieren, das die Benutzung unseres Sky Pools einschließt.

Über das Keio Plaza Hotel

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH) in Shinjuku im Herzen der japanischen Hauptstadt Tokio ist eines der führenden internationalen Hotels in Japan. Unser Hotel verfügt über mehr als 20 Restaurants und Bars, und wir beherbergen eine Vielzahl einheimischer und internationaler Gäste, die uns wegen unserer einladenden Anlagen, unserer herzlichen Gastfreundschaft und unseres einmaligen Services besuchen, um japanische Kultur zu erleben. Dazu gehören auch unsere Hello-Kitty-Themenzimmer und Erlebnisprogramme zur japanischen Kultur. Weitere Informationen über unsere Einrichtungen und Services finden Sie auf unserer Website sowie auf YouTube, Facebook und Instagram.

Keio Plaza Hotel Tokyo

Keiko Kawashima, +81-3-5322-8010

Public Relations Manager

keiko-kawashima@keioplaza.co.jp