Schafft der DAX es bis Weihnachten auf 13.500 Punkte? Sollte dies der Fall sein, so dürften sich alle Inhaber des Optionsscheins Call auf DAX Performance Index 13.500 über ein Weihnachtsgeschenk in Form von kräftigen Renditen freuen. Eben das ist das Ziel des Finanzprodukts. Natürlich gibt es hier aber auch Schattenseiten. Sollte der DAX die Anleger enttäuschen und das Ziel verfehlen, so kommt es zum Totalverlust.

Allzu weit entfernt ist der DAX mit Stand von Mitte Juni nicht vom gesetzten ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...