Vor dem Treffen der Opec-Staaten und weiterer wichtiger Förderländer am Freitag und Samstag in Wien habe sich die Staaten des Ölkartells offenbar auf eine leichte Erhöhung der Fördermengen geeignigt. Laut dem irakischen Ölminister Jabbar Al-Luaibi laufe es auf einen Anstieg von etwas weniger als einer Million Barrel täglich hinaus. Das sagte er am späten Donnerstagabend in Wien. Der Vertreter des Iran sagte, dass er sich vorstellen könnte, dem zuzustimmen.

Bei dem sogenannten "Opec+"-Treffen soll über den Fortgang der Anfang 2017 installierten Fördergrenze beraten werden. Durch sie sollte damals der Ölpreis-Verfall gestoppt werden. Die Ölpreise haben sich seither kräftig erholt. Russland und Saudi-Arabaien wollen nun die Fördermengen wieder anheben. Dagegen hatte sich aber Widerstand formiert. Länder wie Venezuela, der Irak und der Iran waren zuletzt noch gegen eine Lockerung. Nun scheint aber eine Einigung gefunden worden zu sein./mis

