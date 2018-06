Wer die Aktie von ThyssenKrupp im Fallen sieht, der kann wohl ruhigen Gewissens in den Optionsschein Put auf ThyssenKrupp von der Commerzbank investieren. Dieser wird für Anleger zu angenehmen Gewinnen sorgen, sollte der Basiswert am Stichtag am 21. Juni 2019 unter den Wert von 22 Euro fallen. Je niedriger die Aktie fällt, desto besser. Sollten die Anteile jedoch über dem genannten Wert liegen, so wird die Option für Anleger zum festgelegten Termin wertlos.

Ein Investment würde damit ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...