Wipro Limited (NYSE: WIT) (BSE: 507685) (NSE: WIPRO), ein führendes weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozesse, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Gartners Magic Quadrant 2018 für Oracle Application Services weltweit als führend positioniert wurde. Der von Alan H Stanley, Susanne Matson, Jim Longwood und Allan Wilkins verfasste Bericht wurde am 28. Februar 2018 veröffentlicht.

Dieser Magic Quadrant bezieht sich auf den gesamten Lebenszyklus der Oracle Application Services und umfasst projektbezogene Implementierung und mehrjährige Application Management Services (AMS). In dem Bericht wurden 19 Serviceanbieter aus der ganzen Welt beurteilt, und Wipro platzierte sich im Leader-Quadranten. Wipro konnte sich mit seiner "Fähigkeit zur Umsetzung" an der Spitzenposition unter allen Serviceanbietern platzieren.

Bitte klicken Sie hier, um den vollständigen Magic-Quadrant-Bericht für Oracle Application Services 2018 weltweit aufzurufen.

Darüber hinaus positionierte Wipro sich in den Top 3 für drei Anwendungsfälle, nämlich Implementierungsservices, Managementservices und Implementierungs- und Managementservices, in Gartners Critical-Capabilities-Bericht für Oracle Application Services. Der von Jim Longwood, Susanne Matson, Alan H Stanley und Allan Wilkins verfasste Bericht wurde am 28. Februar 2018 veröffentlicht.

Bitte klicken Sie hier, um den vollständigen Critical-Capabilities-Bericht für Oracle Application Services 2018 weltweit aufzurufen.

Wipro konzentriert sich als Unternehmen stark auf die Erfahrung und Zufriedenheit seiner Kunden, indem es außergewöhnliche Kundeninteraktionen misst und fördert. Die Vision des Oracle-Ökosystems von Wipro ist es, mit Kunden auf ihrem Weg der Transformation ihres Geschäfts partnerschaftlich zusammenzuarbeiten. Dies wird durch die Investitionen von Wipro in den Aufbau von Assets wie dem "Wipro Jumpstart-Kit für Oracle Cloud" einer Reihe von vorgefertigten Prozessen, Beschleunigern und bewährten Praktiken, die eine schnelle Implementierung von Oracle Cloud ermöglichen intensiv unterstützt.

Ravi Purohit, Vice President und Global Head des Bereichs Oracle Service Line, Modern Application Services von Wipro Limited, sagte: "Die Anerkennung von Wipro durch Gartner als Leader für Oracle Application Services ist das Ergebnis unserer anhaltenden Führungsrolle bei der Unterstützung unserer Kunden darin, im Rahmen ihrer Bemühungen um digitale Transformation maximalen Nutzen aus Oracle-Anwendungen zu ziehen. Unsere Strategie, digitale Erlebnisse für unsere Kunden zu fördern, ihre Geschäfte voranzutreiben, um an einem agilen Markt erfolgreich zu sein, und ihre Abläufe durch Smart Applications zu vereinfachen, wird durch unsere Investitionen in Oracle Cloud, Automatisierung und geistiges Eigentum aus der Branche ermöglicht und umgesetzt durch exzellente Bereitstellung."

