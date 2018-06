Trotz enormer politischer Risiken und Unruhe am Aktienmarkt hält sich die Volatilität, als maßgebliche Kennzahl für die Stimmung, noch zurück. Diese könnte in den nächsten Monaten, so auch Berenberg-Experte Gebhardt, im Sommer weiterhin für Schwankungen sorgen. Jedoch sieht der Leiter des Asset Managements noch deutlich Luft nach oben beim Dax. Wir empfehlen den Dax Inliner ST0GPH, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...