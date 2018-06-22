FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR /1/4
V4L XFRA KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01
GSDE XFRA LU1291109616 BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO
VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1
OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
1GX XFRA US2825391053 8POINT3 ENERGY PART.CL A
DUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N.
EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS
LP6 XFRA CNE100001QV5 LIVZON PHARMAC. GRP H YC1
HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1
XFRA CA14949T2002 CAVA RESOURCES INC.
EMUX XFRA LU1291098827 BNPPE-MSCI EMU X CW UECEO
R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15
EMEH XFRA LU1547516291 BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BAYA XFRA US0727303028 BAYER ADR /1/4
V4L XFRA KYG936361016 VINALAND LTD DL-,01
GSDE XFRA LU1291109616 BNP P.EASY-EN.+ME.E.R.CEO
VHM XFRA ES0182870214 SACYR S.A. INH. EO 1
OCI1 XFRA ES0167050915 ACS,ACT.CO.SER.INH.EO-,50
1GX XFRA US2825391053 8POINT3 ENERGY PART.CL A
DUE XFRA DE0005565204 DUERR AG O.N.
EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS
LP6 XFRA CNE100001QV5 LIVZON PHARMAC. GRP H YC1
HB8 XFRA CNE100001QP7 HUISHANG BK CORP. H YC1
XFRA CA14949T2002 CAVA RESOURCES INC.
EMUX XFRA LU1291098827 BNPPE-MSCI EMU X CW UECEO
R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15
EMEH XFRA LU1547516291 BNP P.EASY-E.M.E.R.UERHEO