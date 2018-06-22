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8POINT3 ENERGY PARTNERS LP Chart 1 Jahr
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8POINT3 ENERGY PARTNERS LP10,53-1,86 %
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GOLD RUSH CARIBOO CORP0,077+10,00 %
HUISHANG BANK CORP LTD0,401-0,25 %
LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC6,08+0,33 %
RENREN INC ADR8,61-0,12 %
SACYR SA2,441-1,61 %
VINALAND LIMITED0,485+0,21 %