FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 22.06.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 25.06.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.06.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 25.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GHFH XFRA CNE100000HF9 CHINA MINSHENG BK. H YC 1

N9A XFRA AU000000KIS7 KING ISLAND SCHEELITE

IMO XFRA AT0000809058 IMMOFINANZ AG INH.

OMUB XFRA GB00B77J0862 OLD MUTUAL LS-,114285714

61Z1 XFRA CH0312309682 ZUEBLIN IMMO.H.NAM.SF22,5

QM3 XFRA AU000000NVA2 NOVA MINERALS

XMPN XFRA US23283K4022 CYTORI THERAPEUT. DL-001