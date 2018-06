OSRAM verfolgt die mutigste Strategie eines deutschenUnternehmens der Mittelklasse, das es zurzeit zu beurteilen gibt. Aus der klassischen Lichttechnik in diejenige der Zukunft (LED). Das bedeutet Stilllegung und Verkauf von mehr als 70 % der alten Geschäftsfelder und kompletter Neukauf der Alternativen. Dies jedoch nicht in Deutschland, sondern vor allem in Asien und teilweise USA. OSRAM-Chef Berlien verstieß damit gegen sämtliche alten SIEMENS-Regeln, aber auch gegen die schwierige Beurteilung am deutschen Markt, wo derartige Fälle weitgehend unbekannt sind. Wie sieht OSRAM dann in zwei Jahren aus? 5,4 Mrd. € Marktwert und ein KGV um 15 sind mehrdeutig. Denn die Umsatz- und Gewinnziele dieser Zeit kann selbst der Vorstand von OSRAM nicht genau definieren. Umsätze von 7 oder 8 Mrd. € hängen allein davon ab, wie OSRAM seine eigene Produktbasis unddie jeweils noch zugekaufte miteinander verbinden kann. Klassische Zukunft!



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 25 vom 23.6.2018.



