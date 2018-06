TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Der weiter schwelende Handelskonflikt vor allem zwischen den USA und China drückt zum Wochenausklang den Börsen in Ostasien seinen Stempel auf. Nachdem das Thema zuletzt etwas in den Hintergrund gerückt war, wird es nun wieder stärker gespielt - auch weil in der Nacht Strafzölle der EU auf Importe aus den USA wirksam geworden sind. Zudem belasten die US-Vorgaben, nachdem der Dow-Jones-Index am Donnerstag bereits das achte Minus in Folge einfuhr.

In Tokio gehen die Vortagesgewinne komplett verloren, der Nikkei-Index verliert 0,9 Prozent auf 22.489 Punkte. Zusätzlicher Gegenwind kommt vom Devisenmarkt. Dort hat der Yen im Vergleich zur gleichen Vortageszeit im Zuge einer Dollarschwäche deutlich aufgewertet, der Dollar kostet 109,98 Yen nach rund 110,40. In Sydney zeigt sich der Index weiter widerstandsfähig. Er kommt nach der jüngsten Rekordjagd auf ein 10-1/2-Jahreshoch lediglich um 0,2 Prozent zurück.

An den Börsen in Schanghai und Hongkong fallen die Kursbewegungen moderat aus, in Schanghai kommt es nach dem bislang schwachen Wochenverlauf und einem 1-prozentigen Minus zu Handelsbeginn zu einer leichten Gegenbewegung nach oben. Gestützt wird die Stimmung davon, dass sich das Gewinnwachstum bei den staatlich kontrollierten Unternehmen im Mai auf 21 Prozent beschleunigt hat, verglichen mit 18 Prozent in den ersten vier Monaten des Jahres. Das Gewinnwachstum werde helfen, weiter Schulden abzubauen, kommentierte das Finanzministerium. Die Verringerung der Schulden im Unternehmenssektor gilt als eines der wirtschaftspolitischen Ziele, die sich Peking auf die Fahnen geschrieben hat.

Autoaktien gehören in Japan zu den größeren Verlierern. Honda verlieren 2,6, Toyota 3,1 und Mazda 2,0 Prozent. Am Mittwochabend hatte Daimler als Folge der von den USA und China gegenseitig verhängten Strafzölle eine Gewinnwarnung ausgegeben, worauf Autoaktien am Donnerstag in Europa unter Druck geraten waren.

Die Aktie des Kosmeitikherstellers Sa Sa zieht in Hongkong um 1,1 Prozent an auf 5,60 Hongkong-Dollar. Sa Sa rechnet für das Gesamtjahr mit einem Gewinnsprung um 35 Prozent, worauf Nomura das Kursziel angehoben hat auf 7 Hongkong-Dollar.

Ölpreise ziehen vor Opec-Treffen an

Die Ölpreise steigen. Auftrieb erhalten sie vom schwächeren Dollar, vor allem aber von Zweifeln, ob die Opec-Staaten und Verbündete wie Russland auf ihrem Treffen am Freitag tatsächlich eine Ausweitung der Fördermenge beschließen werden, wie Saudia-Arabien und Russland angeregt haben. Brentöl verteuert sich um 1,2 Prozent auf 73,95 Dollar. Der Goldpreis tendiert seitwärts, die Feinunze kostet 1.267 Dollar.

Am Devisenmarkt hat Peking den Yuan zum Dollar zum dritten Mal in Folge niedriger gefixt, diesmal obwohl der Dollar seit dem Vortagesnachmittag auf breiter Front schwächelt.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.220,20 -0,19% +2,56% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.488,52 -0,90% -1,21% 08:00 Kospi (Seoul) 2.339,93 +0,09% -5,17% 08:00 Schanghai-Comp. 2.885,97 +0,35% -12,76% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.217,28 -0,27% -0,62% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.285,42 -0,44% -2,56% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.689,87 -0,14% -4,44% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:48 % YTD EUR/USD 1,1613 +0,0% 1,1608 1,1559 -3,3% EUR/JPY 127,74 +0,1% 127,58 127,82 -5,6% EUR/GBP 0,8756 -0,1% 0,8764 0,8791 -1,5% GBP/USD 1,3263 +0,1% 1,3246 1,3148 -1,9% USD/JPY 109,99 +0,1% 109,89 110,58 -2,3% USD/KRW 1108,36 -0,2% 1110,74 1111,66 +3,8% USD/CNY 6,5031 +0,2% 6,4932 6,4990 -0,1% USD/CNH 6,5081 +0,1% 6,5002 6,5057 -0,1% USD/HKD 7,8449 -0,0% 7,8460 7,8455 +0,4% AUD/USD 0,7395 +0,2% 0,7379 0,7366 -5,4% NZD/USD 0,6899 +0,4% 0,6872 0,6847 -2,8% Bitcoin BTC/USD 6.682,48 -0,6% 6.724,92 6.768,24 -51,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,42 65,54 +1,3% 0,88 +11,8% Brent/ICE 73,94 73,05 +1,2% 0,89 +13,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,83 1.267,02 +0,1% +0,81 -2,7% Silber (Spot) 16,33 16,32 +0,1% +0,01 -3,6% Platin (Spot) 858,10 863,50 -0,6% -5,40 -7,7% Kupfer-Future 3,03 3,02 +0,3% +0,01 -9,0%

June 22, 2018 00:58 ET (04:58 GMT)

