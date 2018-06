Medienmitteilung

Zürich, 21. Juni 2018

Züblin Immobilien Holding AG: Generalversammlung genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrates

Anlässlich der gestrigen 29. Generalversammlung haben die Aktionäre der Züblin Immobilien Holding AG, vertreten mit 62.3% des Aktienkapitals, allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Sie genehmigten die Jahresrechnung 2017/18 und erteilten dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung Entlastung.

Der in seiner bestehenden Zusammensetzung zur Wiederwahl angetretene Verwaltungsrat wurde für eine weitere einjährige Amtszeit bestätigt; ebenfalls für ein weiteres Jahr wurde Dr. Iosif Bakaleynik als Präsident des Verwaltungsrates wiedergewählt. Als Mitglieder des Vergütungsausschusses haben die Aktionäre Dr. Iosif Bakaleynik, Dr. Wolfgang Zürcher und Dr. Markus Wesnitzer gewählt.

Ferner genehmigte die Generalversammlung die Verrechnung des Bilanzverlusts in Höhe von CHF 110'102'351.50 mit den sonstigen Reserven von CHF 3'410'406.60, sowie den Vortrag des verbleibenden Bilanzverlusts in Höhe von CHF 106'691'944.90 auf die neue Rechnung. Mit der Annahme der steuerfreien Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie (insgesamt CHF 3'318'027.00) aus gesetzlichen Kapitalreserven ist Züblin erstmals nach neun Jahren wieder in der Lage eine Dividende zu entrichten.

Ebenfalls gutgeheissen haben die Aktionäre die Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung.

