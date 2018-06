Dem Mistrade-Antrag wurde stattgegeben. Folgende Geschaefte in der ISIN DE0005070908, Wertpapier-Name: FRITZ NOLS AG O.N. , wurden aufgehoben:



Datum Zeit Volumen Preis

21.06.2018 19:46:40 1000 0,04

21.06.2018 19:46:40 12500 0,04

21.06.2018 19:46:40 3000 0,04

21.06.2018 19:46:40 600 0,04



Fair Value lt. Antragsteller war 0,42 EUR.