Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für London Stock Exchange von 3800 auf 4200 Pence angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Analyst Johannes Thormann hob seine Gewinnprognosen in einer am Freitag vorliegenden Studie dank jüngster Markttrends an. Der Börsenbetreiber dürfte im zweiten Quartal von guten Volumina sowohl im Handel als auch dem Clearing sowie Rückenwind von der Währungsseite profitiert haben, so der Experte. Das neue Kursziel liege zwar etwas unter dem Börsenkurs, die hohe Bewertung sei aber aktuell gerechtfertigt./ag/la

Datum der Analyse: 22.06.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB00B0SWJX34

AXC0032 2018-06-22/07:49