Die Privatbank Berenberg hat Zurich Insurance Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 288 auf 315 Franken angehoben. Die Papiere des Versicherers hätten sich zuletzt überdurchschnittlich geschlagen, was gerechtfertigt sei, schrieb Analyst Trevor Moss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun werde die Luft aber etwas dünner, auch wenn die Aussichten ordentlich seien./ajx/ag Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-06-22/08:06

ISIN: CH0011075394