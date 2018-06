BioLife Solutions in der Korrektur – Ist jetzt der perfekte Einstieg für Sie?

Symbol: $BLFS WKN: A1XCF2 ISIN: US09062W2044Trendbetrachtung auf Basis 6 MonateBioLife Solutions ist eine Aktie aus der Biotech-Branche und ist spezialisiert auf Konservierungslösungen.Die Aktie befindet sich in den letzten 6 Monaten in einem Aufwärtstrend mit steigendem Volumen. In den letzten zwei Tagen können wir einen Pullback beobachten, allerdings noch nicht stark genug, um einen Einstieg tätigen zu können. Der Ausbruchsbereich in der 11 US-Dollar-Marke dient als Support und in der Nähe befindet sich ebenfalls der EMA 20. Sollte sich die Korrektur bis zu dieser Marke fortsetzen, wäre der Wert ein interessanter Long-Kandidat.Chart vom 21.06.2018 Kurs: 11.83 USDExpertenmeinungEin mögliches Setup könnte sich ergeben, wenn BioLife Solutions weiter bis zur 11 oder sogar 10 US-Dollar Marke korrigiert. Wenn sich im Idealfall in der Support-Nähe eine Umkehrkerze bildet, der mehrere Konsolidierungskerzen folgen, könnte die Situation sehr attraktiv werden. Ein mögliches Setup wäre in diesem Fall über der Umkehrkerze mit Stop unter dem Tief zu kaufen.Die Quartalszahlen werden Anfang August bekannt gegeben und zu diesem können Gaps in beiden Richtungen erfolgen. Ebenfalls anzumerken ist, dass die Aktien aus dem Bereich „Biotech“ oft dazu tendieren - auf Grund der FDA-Regulierungen - starke Kurslücken zu bilden. Dadurch erhöht sich leider auch das Risiko bei solchen Werten.Derzeit habe ich keine offene Position in diesem Wert.Aussicht: BULLISCHAutor: Silviya Marinska Analyse erstellt im Auftrag von www.ratgeberGELD.at