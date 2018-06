Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BMW von 116 auf 115 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Angesichts der höheren Einfuhrabgaben für US-Fahrzeuge in China senkte Analystin Kristina Church in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Gewinnprognosen für den Autobauer. Die Anleger würdigten jedoch weiterhin nicht die guten Nachrichten, die aus München kämen. So beginne der Autobauer gerade damit, von seinen neuen Modellen zu profitieren./la/ag Datum der Analyse: 22.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-06-22/08:26

ISIN: DE0005190003